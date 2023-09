Pronti alla presentazione degli iPhone 15 | orario e diretta streaming Italia

Leggi su optimagazine

(Di martedì 12 settembre 2023) Ormai è tutto pronto per laufficiale15, in merito ad un evento atteso da mesi da tutti coloro che da sempre seguono con interesse le vicende di Apple. Dunque, dopo avervi fornito le prime informazioni generiche sull’appuntamento di oggi 12 settembre, come avete osservato tramite il pezzo di alcune ore fa, bisogna passare dteoriapratica una volta per tutte. Fondamentale capire quali saranno i prodotti resi pubblici dmela morsicata, ma anche l’di inizio e come guardare inquanto progettato dall’azienda. Manca pochissimo15: dettagli sue ...