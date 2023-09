Primo Appuntamento 7 | episodio 17 coppie e streaming gallery

(Di martedì 12 settembre 2023) Il diciassettesimodi2023, settima edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, ha mostrato nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido, l’immancabile padrone di casa Flavio Montrucchio, affiancato per l’accoglienza dei clienti da Barbara Antonini.2023:17 – 5 settembre 2023 Ad incontrarsi in questosono stati: Vito e Serena, lui 39enne di Bari che si occupa di ...

