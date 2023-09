Primavera | la Roma presenta il ricorso per il 3-0 a tavolino subito contro l’Empoli

(Di martedì 12 settembre 2023) Lanon ci sta e decide di andare all-in per la partita. I toscani hanno ottenuto la vittoria della partita aper errata l’interpretazione giallorossa sull’utilizzo dei fuoriquota nella partita. La squadra capitolina però non ci sta e ha chiesto ilal Corte d’Appello. I giallorossi, infatti, non accettano che si parli di un errore o di un pasticcio perché ritiene che ci sia una disparità di trattamento nell’interpretazione del regolamento. Un regolamento rivisto proprio per questa stagione e che consente di schierare “sei giocatori del 2004 più un solo calciatore fuoriquota senza limite di età”. Nel caso dellail calciatore indicato come fuoriquota è Louakima (classe ’03) che in occasione di ...

Non arrivano buone notizie nella Capitale sponda giallorossa. Empoli -1 , infatti, è stata vinta dalla formazione toscana 3 - 0 a tavolino dopo che il Giudice Sportivo ha sovvertito il successo per 3 a 5)sul campo in favore della squadra di Federico Guidi ...

Clamoroso in Primavera 1, il Giudice Sportivo dà la vittoria a tavolino all'Empoli con la Roma. La ricostruzione di quanto successo Clamoroso in Primavera 1. Il Giudice Sportivo ha dato ragione all'Empoli