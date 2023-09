(Di martedì 12 settembre 2023) Mentre laA è ferma per la sosta delle nazionali che vedrà l'esordio dell'Italia di Spalletti, gli appassionati di calcio hanno già gli occhi puntati sulla quarta giornata del campionato italiano. In particolare l'attesa è relativa a sabato 16 settembre, giorno in cui si disputeranno due big: il derby Milan-Inter e. Queste due grandi sfide promettono spettacolo, gol ed emozioni, o almeno così sperano i tanti tifosi, ma soprattutto daranno le prime indicazioni sul prosieguo della stagione di queste grandi squadre. Ma noi ci concentreremo suche si giocherà sabato 15 settembre alle 15, all'Allianz Stadium di Torino, già sold out. Per quanto riguarda ladi Allegri, dopo le prime tre giornate di campionato, arriva a ...

In serata lasfida un Hellas Verona in crisi allo Stadium. Lo stadio Renato Dall'Ara sarà ... In serata il big match tra Napoli e Milan ,di quelli che saranno i quarti di Champions ...In serata lasfida un Hellas Verona in crisi allo Stadium. Lo stadio Renato Dall'Ara sarà ... In serata il big match tra Napoli e Milan ,di quelli che saranno i quarti di Champions ...

Preview: Juventus vs Lazio - Analisi di uno dei big match del prossimo turno di Serie A Il Tempo

We'll also bring you the latest football news, including Juventus and France midfielder Paul Pogba being provisionally suspended from playing because of an anti-doping offence. And we'll have build-up ...The French midfielder has endured a difficult return to the Italian club - who he rejoined from Manchester United last year - amid a battle with injuries and fitness is now reportedly set to be ...