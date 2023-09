Platea al completo per l'appuntamento nazionale del 14 settembre anegli spazi del Fabbricone storico. Ecco l'elenco completo dei relatoriè la città giusta per ospitare 4sustainability e ilFratelli Balli è sicuramente uno degli opifici più significativi per rappresentare la storia, lo sviluppo e il futuro di un ...Un dna che oggi vede ile lo spazio produttivo al centro del dibattito italiano sulla sostenibilità, ospitando il 14 settembre l'evento '4sustainability', che porterà ain via Bologna ......la Casa delle memorie di guerra per la pace e l'associazione Combattenti e reduci sezione di. ... è prevista una visita guidata all'ex villaggio - fabbrica Forti de La Briglia e alNuovo ...

Prato, al Lanificio Fratelli Balli tutto pronto per l'evento 4sustainability LA NAZIONE

Al Lanificio Fratelli Balli tutto pronto per l’evento 4sustainability ... tvprato.it

Ecco l’elenco completo dei relatori Prato, 12 settembre 2023 - E’ tutto pronto al ... ha scelto un luogo simbolo della produzione tessile come il Lanificio Fratelli Balli. Ospiti per l'occasione ...Trasparenza della filiera e passaporto digitale di prodotto. Il Lanificio Fratelli Balli di Prato ospita i big di tessile e moda per l’evento 4sustainability Annunciati i relatori di caratura ...A Prato, nel più grande distretto tessile d’Europa ... ormai conosciuti ma sempre richiesti, come lo storico lanificio Lucchesi o le importanti realtà museali del distretto (polo Campolmi con Museo ...