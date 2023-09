Portogruaro | bimbo di 18 mesi trovato agonizzante in strada con un trauma alla testa | è morto in ospedale

(Di martedì 12 settembre 2023) Un bambino di 18indopo essere statoin, poco lontano da casa, con un ematomadovuto ad un grave, forse l’esito di un incidente. Il fatto è avvenuto martedì sera a, provincia di Venezia. I carabinieri stanno lavorandoricostruzione della tragedia, che i genitori non hanno saputo spiegare in modo convincente. Una delle ipotesi è che il piccolo si sia allontanato senza essere visto fino ad arrivaree qui possa essere stato investito da un’auto, poi fuggita. Il piccolo, Kurtesi Babil, è figlio di una coppia di origine serba, trasferitasi da poco con altri familiari nella ...

Bimbo trovato agonizzante in strada: muore in ospedale poco dopo Today.it

