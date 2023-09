Portogruaro | bimbo di 18 mesi con ferite gravi alla testa muore in ospedale

(Di martedì 12 settembre 2023) A, in provincia di Venezia, è morto inieri sera un bambino di 18. Tutta la storia appare intricata. A parlarne per primo è stato il Il Gazzettino, che ha riportato la dinamica (molto confusa) dei fatti., la dinamica dei fatti Tutto è iniziato e finito ieri sera, quando i genitori L'articolo proviene da Il Difforme.

... agonizzante, sarebbe stata la mamma, alle cui grida sono accorsi gli altri parenti, che hanno caricato il piccolo in auto e tentato una corsa disperata all'ospedale di. La famiglia, di ...... che hanno caricato il piccolo in auto e tentato una corsa disperata all'ospedale di. ... E' da escludere, peraltro, che ilsi possa essere ferito da solo, così come sono escluse altre ...Ilsarebbe stato trovato in strada, vicino a casa. La dinamica di quanto possa essere accaduto è ancora poco chiara e sulla tragedia stanno indagando i carabinieri diche mantengono ...

Portogruaro. Bambino di 18 mesi trovato agonizzante in strada dalla mamma: muore in ospedale. Giallo sulla din ilgazzettino.it

L’ipotesi degli inquirenti è che possa essere stato investito, dato che le gravissime ferite sono compatibili con l’impatto contro un’auto ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...