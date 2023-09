Portogallo a valanga | contro il Lussemburgo e senza CR7 finisce 9-0

Leggi su calcionews24

Il Portogallo senza CR7 travolge il Liechtenstein per 9-0: Goncalo Ramos fa tripletta, Leao diverte e fa assist Non era una sfida difficile e come tale si è rivelata, ma il dato per Martinez è evidente: il Portogallo senza CR7 vola e demolisce il Liechtenstein 9-0. All'Andata, con Cristiano in campo, si era fermato a sei reti, con una sua doppietta. Il suo sostituto, Goncalo Ramos, ha fatto meglio, mettendo a segno tre reti. Sulla corsia sinistra, ha giocato divertendosi e facendo divertire Rafael Leao: il livello dell'avversario gli permetteva qualche leziosità in più, specie nel primo tempo e lui ripaga con un assist a Ramos, mentre nella ripresa ha conservato le forze.