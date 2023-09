Porta a Porta stasera su Rai 1 | Bruno Vespa riparte da Caivano

(Di martedì 12 settembre 2023) (Adnkronos) – Tornasu Rai 1 ''. Il programma diandrà in onda in seconda serata, con orari che dipendono dal programma trasmesso in prime-time, ogni martedì, mercoledì e giovedì. Ospiti saranno i protagonisti della stagione politica, i personaggi del mondo finanziario, dell’imprenditoria e del sindacato che si confronteranno sul rilancio del Paese e sulle misure necessarie per la salute economica e sociale.per aprire la 29esima edizione del programma dedicherà la puntata al caso. Quindi domani il conduttore si gioca subito l'asso, con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, come ospite. Mentre nelle settimane successive seguiranno i due leader dell'opposizione, Giuseppe Conte del ...

"Se abbiamo fatto 28 edizioni di '' vuol dire che qualcosa funziona in questa trasmissione, anche grazie a una squadra redazionale e tecnica davvero fantastica", con buoni ascolti "...... dove il mito del liquore, oggi diventato un bene di consumo globale, è iniziato La storia della società inizia nel 1860 quando il liquorista Gaspare Campari inventa l'aperitivo rosso cheil ...In vista del possibile vincolo del nascente stato unitario il governo britannico si premura di comprare opere italiane, ea Londra anche la Natività. Oggi quelle di Piero sono tra le opere più ...Ecco quindi una lista delle migliori destinazioni turistiche in Italia, per organizzare weekend o gite fuorialla scoperta del Belpaese. Le mete più gettonate in inverno L'inverno è una ...

Vespa: «Porta a Porta rende più del doppio dei costi. Fazio temo costi troppo» Corriere della Sera

Domani il volume in tv. Vespa torna e raddoppia: "Porta a porta" e striscia ilGiornale.it

Un pitbull si è scagliato contro una bambina di tre anni mordendola alla testa: la piccola è stata soccorsa e portata al Meyer in codice giallo, il cane segnalato all'Asl come 'animale aggressivo' ...Torna stasera su Rai 1 ‘Porta a Porta’. Il programma di Bruno Vespa andrà in onda in seconda serata, con orari che dipendono dal programma trasmesso in prime-time, ogni martedì, mercoledì e giovedì.'La Fisioterapia in tutti i luoghi di vita' è stato il tema di quest'anno della Giornata Mondiale della Fisioterapia, celebrata l'8 settembre. 'I Fisioterapisti vicino alle persone' è la vision ...