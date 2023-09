Porsche 911 - Il design fatto a macchina

Leggi su quattroruote

(Di martedì 12 settembre 2023) Il 12 settembre sono 60 anni di 911. Che vuol dire quasi tre generazioni che l'hanno sognata. O guidata. O entrambe le cose, nell'ordine che preferisci. E questo solo per dire che non è che aspettavi proprio me, buon ultimo, per capire che l'erede della 356 di Ferry, nonché la coupé più longeva della storia del, fosse tanta roba. Ovvio. Però di Dieter Rams per spiegarti il perché di questo successo sì che ce n'era bisogno. Il caso vuole, anche se non è per niente un caso, che quello che ha dato forma agli oggetti Braun, paradigma universale di funzionalità e semplicità (e che a loro volta hanno ispirato pure Steve Jobs) è un estimatore di 911. Tant'è che a 86 anni suonati, nel 2018, girava ancora con una 993. Funzionalista, maniaco dei dettagli, il tatuaggio che non si è maisulla schiena direbbe "Weniger, aber ...