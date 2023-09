Pontesecco | si riorganizzano le corsie | raddoppiate verso Bergamo - Foto video

(Di martedì 12 settembre 2023) Dopo martedì mattina il nodo disi ripensa già: ci sono i semafori a chiamata per i pedoni, il traffico viabilistico è intenso e, rispetto allo scorso anno, la mobilità per chi arriva da Ponteranicala città è più svantaggiata con rallentamenti determinati dalla riduzione a una corsia per chi transita. Nella notte tra martedì e mercoledì già il cambio: una doppia corsia di entrata in città. Ora sono due in uscita dalla città e una in entrata: è stato deciso il contrario.

Pontesecco, si riorganizzano le corsie: raddoppiate verso Bergamo

Continuano i lavori in via Pontesecco, tra Bergamo e Ponteranica, dove Comune di Bergamo, Comune di Ponteranica e Provincia di Bergamo sono al lavoro per realizzare la seconda rotatoria del complesso ...Diversi rallentamenti in ingresso in città, soprattutto tra le 7.30 e le 8 del mattino, hanno portato alla decisione di raddoppiare le corsie in uscita dalla seconda rotatoria, quella più piccola, in ...