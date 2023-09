“Pontesecco | mia figlia bloccata sul bus | ho dovuto accompagnarla con lo scooter a scuola”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 12 settembre 2023) Almè. “Mi sa che bisogna tornare ai birilli”. Lo dice con una punta d’ironia Simona Togni, 50 anni, residente ad Almè. Ma sotto sotto, forse, ci spera davvero. Martedì mattina (12 settembre) era una delle tante, tantissime persone che aspettavano con ansia di testare la nuova rotonda a, l’opera viabilistica che dovrebbe finalmente snellire il traffico in uno dei punti più critici per gli automobilisti. “Miaè uscita di casa alle 7,40 per prendere l’autobus, che però è passato alle 8,15 – racconta -. Alle 8,41 è scesa alla fermata di Petosino, all’altezza del nuovo sottopassaggio”. Quasi mezz’ora per fare un paio di chilometri. “A quel punto mi ha detto: ‘mamma, non ce la farò mai ad arrivare puntuale'”. La prima campanella al Natta suonava alle 8,55. “Morale, sono dovuta andare a prenderla io in moto. Alle 8,44 è salita in sella e ...