(Di martedì 12 settembre 2023) L'attaccante ha parlato della difficile situazione in cui versa la sua Nazionale: "In questo momento, mi sento impotente..."

...larischia di non essere presente a Euro2024: ' Invece di fare una sincera autocritica sul suo livello, basso nell'ultima parte della scorsa stagione e all'inizio di questa,si è ...... Paris) 73 Cristiano Ronaldo (Manchester United, Real Madrid, Juventus) 61 Robert(... Germania, Grecia, Ungheria, Israele, Italia, Kazakistan, Moldavia, Paesi Bassi, Norvegia,, ...Caos, Ferando Santos rischia la panchina Lo spogliatoio dellanon sta vivendo un bel momento, come dimostra anche il caso. L'attaccante del è stato accusato di aver ......è forse quello che vede la vittoria dell'Albania ai danni di una irriconoscibile. La ... Da dimenticare la prova diche non è riuscito a incidere. Grecia - Gilbeterra 5 - 0: doppietta ...

Polonia, Lewandowski: “Non riesco a capire perchè giocato così male” ItaSportPress

Polonia, Lewandowski: "Non capisco, abbiamo problemi dall'inizio delle qualificazioni" Sportitalia

Un gioco povero di idee che è valso la sconfitta per la squadra di Robert Lewandowski. Ci riferiamo alla sfida contro l'Albania valida per le qualificazioni ai prossimi Europei, che la Polonia ha ...As critica duramente Robert Lewandowski. L'attaccante polacco del Barça sta attraversando un periodo buoi ma non fa mai autocritica ...Cammino in salita per la Polonia di Wojciech Szczesny e Arkadiusz Milik nelle qualificazioni a Euro 2024. La squadra di Fernando Santos è quarta nel Gruppo E con sei punti conquistati in ...