Politano infortunato | Garcia ha pronta la soluzione | chi sarà il sostituto

(Di martedì 12 settembre 2023) L’infortunio di, lo costringe a stare fermo ai box per almeno 3 partite, il tecnico francese però, ha giàla. Nell’ultima partita della nazionale italiana, l’esterno d’attacco del Napoli, Matteo, si è procurato una elongazione del Soleo della gamba destra. L’infortunio, che è una lesione muscolare avvenuta per un eccessivo allungamento del muscolo, lo terrà lontano dai campi tra i 15 e i 20 giorni, salterà le partite di Genoa, la prima di Champions League contro il Braga in Portogallo e molto probabilmente anche quella del 24 settembre contro il Bologna in Emilia. Infortunio, scatta l’ora del neo acquisto Lindstrom Con l’italiano bloccato, è l’ora del danese dal primo minuto. Per il neo acquisto Lindstrom, approdato in azzurro dall’Eintracht per una cifra ...

Nel tridente d'attacco c'è ancora Immobile, ma cambiano gli esterni con Zaniolo e Raspadori al posto di) e Zaccagni. PROBABILI FORMAZIONI ITALIA (4 - 3 - 3): Donnarumma; Di ...... mentre in difesa giocherà Scalvini al posto dell'Mancini. Chance anche per Locatelli in regia. In panchina ci sarà Orsolini, convocato al posto dell'indisponibile. Nessun'...... mentre non ci saranno sicuramente Gianluca Mancini e Matteo, fermati dalle rispettive ... In difesa, al posto dell'Mancini, agirà l'atalantino Scalvini, pronto ad affiancare ...

Napoli, infortunio Politano: come sta e cosa dicono gli esami medici Corriere dello Sport

La vittoria è d’obbligo, per raggiungere gli ucraini al secondo posto. Il neo c.t. ha perso Sandro Tonali e Matteo Politano per infortunio, ha convocato Riccardo Orsolini. E deve gestire il caso di ...Il neo ct Luciano Spalletti dovrà così rivedere i suoi piani in mezzo al campo, rinunciando ad un'altra pedina del suo scacchiere dopo Matteo Politano e Gianluca Mancini, tornati a casa per gli ...