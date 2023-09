Pogba può patteggiare | subirà un processo penale | deve spiegare da chi ha preso la sostanza Corsera

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 12 settembre 2023)può, scrive il Corriere della Sera che aggiunge: anche la giustiziasi occuperà del caso. Cheavrebbe assunto? Due possibilità, secondo gli esperti: un prodotto dopante (atto insensato, vista l’accuratezza dei controlli) o un integratore (proibito) di cui in Italia è vietata anche la vendita perché a differenza di anabolizzanti come il clostebol (contenuto in alcune pomate, vedi il caso Palomino) o il clenbuterolo (carne) il testosterone non è un contaminante abituale e non può essere associato a un utilizzo terapeutico (Tue) per curare una patologia, come altri prodotti. Per non rischiare il massimo della pena (4 anni)dovràal Tribunale Antidoping come (anche non intenzionalmente), dove e da chi ha assunto la ...