Pogba positivo | Garattini | “Uso testosterone è grave illecito”

Leggi su seriea24

(Di martedì 12 settembre 2023) (Adnkronos) – “L’uso delda parte di un giocatore è un gravissimo, perché con questo escamotage si aumentano la muscolatura e la potenza grazie ai farmaci anziché attraverso l’allenamento. Se il ricorso a tale sostanza è prolungato negli anni, i rischi per la salute aumentano”. Così all’Adnkronos Salute Silvio, presidente dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs, commentando la positività aldel centrocampista della Juventus Paul. “Fermo restando che si tratta di una pratica antisportiva e di un– sottolinea– ricordo che, se ilviene assunto per molti anni, aumenta per chi ne fa uso il rischio di sviluppare il tumore della prostata, oltre ad andare ...