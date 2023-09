Pogba positivo | Garattini | “Uso testosterone è grave illecito”

(Di martedì 12 settembre 2023) (Adnkronos) – “L’uso delda parte di un giocatore è un gravissimo, perché con questo escamotage si aumentano la muscolatura e la potenza grazie ai farmaci anziché attraverso l’allenamento. Se il ricorso a tale sostanza è prolungato negli anni, i rischi per la salute aumentano”. Così all’Adnkronos Salute Silvio, presidente dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs, commentando la positività aldel centrocampista della Juventus Paul. “Fermo restando che si tratta di una pratica antisportiva e di un– sottolinea– ricordo che, se ilviene assunto per molti anni, aumenta per chi ne fa uso il rischio di sviluppare il tumore della prostata, oltre ad andare ...

al testosterone . Che cosa rischia. Il precedente Palomino . Doping: il Tribunale Antidoping sospende il francese. La prima decisione ufficiale è arrivata a distanza di ...Paulè stato trovatoal doping dopo un controllo di routine. Il centrocampista della Juventus non ha passato quindi l'antidoping dopo il match con l'Udinese, nella prima giornata di Serie A .Paulè risultatoal testosterone in un controllo dopo la prima giornata di campionato quando la Juventus ha giocato in trasferta contro l'Udinese. Il calciatore francese, che a Udine non era ...

Pogba positivo al testosterone: sospeso dal Tribunale Antidoping. Ecco cosa rischia La Gazzetta dello Sport

Mancava il doping nella recente biografia di Paul Pogba, dopo il tentativo di estorsione subito in famiglia e un anno di problemi fisici, costati un’operazione al ginocchio destro, la mancata ...Ennesimo stop per Pogba. No, questa volta il fisico di cristallo non centra. Il Polpo è risultato positivo al testosterone sintetico, un ormone androgeno. Il fattaccio in occasione dei controlli ...