Pogba positivo all’antidoping | carriera a rischio

(Di martedì 12 settembre 2023) Paulnegli ultimi anni ha fatto parlare di sé quasi sempre in maniera negativa. Fino a due giorni fa il problema principale erano gli infortuni e le prestazioni deludenti ma a partire dalla giornata di ieri la situazione si è aggravata. Il francese della Juventus è risultato. Nello specifico, il talentuoso ex Manchester United è risultatoai metaboliti del testosterone. Secondo quanto riferito dai medici sportivi del club bianconero si tratterebbe di un risultato derivante dall’uso di normalissimi farmaci. La società resta in attesa di un nuovo controllo che potrebbe ribaltare la situazione o confermare l’esito del primo. Per il momento il centrocampista è sospeso in maniera cautelare dopo l’ufficialità del TNA. Se anche il secondo controllo dovesse confermare il tutto ...