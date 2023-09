Pogba positivo a testosterone | colpa di integratore? Le mosse della Juve

Paulal testosterone nel controllo antidoping dopo Udinese - Juventus per colpa di un integratore. Il prodotto è stato consigliato al centrocampista francese da un medico amico, estraneo ...Juventus,al test antidoping: trovate tracce di testosteroneIl caso di Paulad un controllo antidoping al testosterone continua a far parlare di sé. La cosa è ufficiale, ora si attendono le controanalisi ma intanto si è saputo da dove provenga la sostanza, ...Doping, un integratore il possibile colpevolePer quanto riguarda da cui ha avuto origine la positività dial testosterone, secondo 'La Gazzetta dello Sport' sarebbe tutta colpa di un ...

Pogba positivo al testosterone: sospeso dal Tribunale Antidoping. Ecco cosa rischia La Gazzetta dello Sport

Pogba doping, il centrocampista Juve positivo al testosterone: sospeso in via cautelare Sky Sport

Paul Pogba è nuovamente al centro delle attenzioni – in negativo ... a quanto apprende l'Adnkronos da ambienti sportivi, sarebbe risultato positivo al testosterone in un controllo antidoping della ...Di Redazione Sport In attesa delle controanalisi, il giocatore avrebbe spiegato alla Juventus di aver assunto un integratore con l’ormone proibito in maniera inconsapevole La… Leggi ...Paul Pogba è risultato positivo a un controllo antidoping dopo la gara con l'Udinese del 20 agosto. Il calciatore francese al momento è stato sospeso in via cautelare in attesa ...