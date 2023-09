Pogba positivo a testosterone | colpa di integratore? Le mosse della Juve

(Di martedì 12 settembre 2023) (Adnkronos) – Paulalnel controllo antidoping dopo Udinese-ntus perdi un. Il prodotto è stato consigliato al centrocampista francese da un medico amico, estraneo allantus, ed è stato comprato in America, dove esistono regole differenti legate al doping. Potrebbe essere questa, secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ la causapositività aldi Paul, rilevata dopo i controlli effettuati sulle urine del calciatore bianconero al termine del match del 20 agosto, prima giornata di campionato del 2023-24. Si sarebbe trattato quindi di una leggerezza da parte del centrocampista francese, che avrebbe assunto la sostanza dopante per ...

Doping, un integratore il possibile colpevolePer quanto riguarda da cui ha avuto origine la positività dial testosterone, secondo 'La Gazzetta dello Sport' sarebbe tutta colpa di un ...Secondo quanto raccontato dalla Gazzetta dello Sport , è stato un integratore comprato in America a tradire Paul, risultatoa un controllo antidoping al termine di Udinese - Juventus. Il centrocampista francese avrebbe seguito il consiglio di un medico amico (estraneo all'ambiente bianconero) e ...Paulal testosterone nel controllo antidoping dopo Udinese - Juventus per colpa di un integratore. Il prodotto è stato consigliato al centrocampista francese da un medico amico, estraneo ...La vicendacontinua a scuotere il mondo Juve. Il centrocampista è risultatoal testosterone, sostanza proibita nel mondo dello sport e catalogata come doping. Una brutta botta per il ...

Pogba positivo al testosterone: sospeso dal Tribunale Antidoping. Ecco cosa rischia La Gazzetta dello Sport

Juventus, Pogba positivo a testosterone: rischia squalifica per doping Adnkronos

Paul Pogba, come è noto, è stato trovato positivo al doping. Ecco quanto scrive Giancarlo Padovan a tal riguardo su calciomercato.com: "Una unica certezza che si ottiene, nelle ore immediatamente ...Pogba sta vivendo ore di grande apprensione su quello che sarà il suo futuro dopo essere risultato positivo al testosterone ...La positività di Paul Pogba al doping potrebbe essere stata causata da un integratore che il francese avrebbe comprato negli Stati Uniti. È l'ipotesi che è emersa nelle ultime ore, con il prodotto che ...