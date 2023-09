Pogba | il comunicato Juve anticipa le intenzioni del club | si può rescindere il contratto

(Di martedì 12 settembre 2023)positivo al testosterone: si può arrivare alla rescissione del. Repubblica sottolinea ildellantus: “La Società si riserva di valutare i prossimi passaggi procedurali”. Scrive Repubblica: L’ultima partita passata interamente in campo risale al 12 marzo 2022, quando giocava ancora al Manchester United. Negli ultimi quattordici mesi ha giocato appena 216 minuti: una squalifica pluriennale vorrebbe dire la fine della carriera, la malinconica uscita di scena dallae dal grande calcio. Lantus, che ogni anno paga a8 milioni di euro di stipendio netto più 2 di bonus a fronte di un minutaggio impalpabile, ha preso atto della positività con unessenziale: “La Società si riserva di valutare i prossimi ...

... Paulpositivo al testosterone. Quali conseguenze avrà dal punto di vista contrattuale Scrive il Corriere della sera: come si evince dall'ultima riga deldiffuso dalla ...Doping: il Tribunale Antidoping sospende il francese . Juventus, ildel club . Rafaela Pimenta: "Paul non ha mai voluto infrangere le regole" . Il periodo nero di...Ildella Juve: 'La Società si riserva di valutare i prossimi passaggi procedurali'. L'agente di, Pimenta: 'Aspettiamo le controanalisi, Paul non ha mai voluto infrangere le ...

Caso Pogba, arriva la reazione della Juve: "Valuteremo i prossimi passaggi procedurali" La Gazzetta dello Sport

La Juventus sul giocatore trovato positivo al doping si è riservata di valutare i prossimi passaggi procedurali. Il centrocampista è stato sospeso dal Tribunale antidoping, il club valuta la sospensio ...Pogba è stato sospeso in via cautelare e avrà tre giorni ... In serata, la Juventus ha poi spiegato attraverso uno stringato e gelido comunicato che «si riserva il diritto di considerare i prossimi ...