Pogba ha assunto il testosterone con un integratore consigliato da un amico medico Gazzetta

(Di martedì 12 settembre 2023) Ladello Sport ricostruisce l’assunzione delda parte di Paul. Dopo la positività alla sostanza a seguito di un controllo antidoping effettuato il 20 agosto, il giocatore della Juventus è stato provvisoriamente sospeso. “Tutta colpa di unda un, estraneo alla Juventus, e comprato in America, dove esistono regole differenti legate al doping. Stando a una prima ricostruzione,ieri avrebbe raccontato ai medici della Juventus di aversostanze non concordate con lo staffbianconero. La Juve quindi era all’oscuro di tutto e adesso toccherà al giocatore dimostrare la sua non intenzionalità, che comunque non gli eviterà la squalifica ma ...

... secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport , la causa che ha portato Paulalla ... Il centrocampista francese avrebbel'integratore (mal) consigliato da un amico e medico di ...... la Juventus può puntare un altro ex Manchester United a parametro zero Nella giornata di ieri è scoppiato il caso Paul, risultato positivo al doping. Il francese avrebbetestosterone, ...La questionemi ha sorpreso, perché il testosterone è un anabolizzante che è assolutamente ... Un qualcosa dunque che può essere anchein maniera volontaria, non accidentale via pomata. ...COSA RISCHIArischia una pena fra i due anni e fino un massimo di quattro anni (nel ... poi assolto 4 mesi dopo dal TNA) è probabile che il francese provi a dimostrare di averil ...

In attesa delle controanalisi, il giocatore avrebbe spiegato alla Juventus di aver assunto un integratore con l’ormone proibito in maniera inconsapevole ...Restano da capire come il francese avrebbe fatto ad assumere la sostanza dopante e La Gazzetta dello Sport ha provato a ricostruire la situazione. Infatti, Pogba avrebbe assunto un integratore, ...Secondo La Gazzetta dello Sport, le tracce di testosterone ritrovate nelle sue analisi sarebbero dovute all’assunzione di un integratore, consigliato da un medico amico, non appartenente allo staff ...