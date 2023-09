Pogba | cosa succede ora? La Juventus può già sospendere il contratto

(Di martedì 12 settembre 2023) “La Società si riserva di valutare i prossimi passaggi procedurali“. Questo è il passaggio più importante del comunicato diffuso dalladopo la notizia della positività di Paulal controllo antidoping effettuato lo scorso 20 agosto a Udine. Il centrocampista è già stato sospeso in via cautelare dal Tribunale antidoping e quindi, in base all’accordo collettivo firmato da Figc, Lega e associazioni calciatori, il club potrebbe già decidere diil suo. Ovvero risparmiarsi un ingaggio pesante, da 8 milioni di euro più 2 di bonus netti all’anno (fino al 2026). Quasi certamente, però, laaspetterà quanto meno l’esito delle controanalisi e una eventuale conferma della positività prima di prendere una decisione in merito. Da quel momento, per il futuro di ...

Inoltre,e la Juventus n on hanno formulato nelle settimane scorse una richiesta di esenzione terapeutica motivata da un problema di salute. Il caso già così sarebbe molto più complicato, ma c'...Ci si chiede allora come maiabbia una quantità di testosterone nel suo sangue e come lo ha ... Non lo sappiamo, lache possiamo ipotizzare è come lo abbia preso. Di base lo si assume in via ...Ma cheha combinatoDue sono le ipotesi prese in considerazione: la prima porta a un prodotto dopante assunto evidentemente in maniera consapevole dal calciatore sebbene i controlli da ...

“Attendiamo le contro analisi e fino ad allora non possiamo dire nulla -le parole della Pimenta- La cosa certa è che Paul Pogba non ha mai voluto infrangere le regole”. In base alla normativa ...La non negatività di Paul Pogba ai test antidoping effettuati dopo Udinese-Juventus lo scorso 20 aprile squarcia le speranze di un ritorno ai suoi livelli passati e rischia di ...