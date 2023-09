Pisa Vs Bari | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 12 settembre 2023) Gara valida per la quinta giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Si affrontano due squadre con ambizioni playoff che in questo momento sono lontane dal vertice.Vssi giocherà sabato 16 settembre 2023 alle ore 15 presso lo stadio Anconetani.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo il bel esordio stagionale con la vittoria sul campo della Sampdoria, i toscani sono caduti per due volte consecutive contro Parma e Modena. Un brutto colpo alle ambizioni della squadra di Aquilani che proverà a rialzarsi contro i pugliesi. Inizio zoppicante per i galletti che probabilmente risentono ancora della delusione per la mancata promozione in A sfumata all’ ultimo secondo. Solo 6 punti in quattro partite per la squadra di Mignani, che dovrà iniziare a macinare punti se vuole puntare alla ...