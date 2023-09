(Di martedì 12 settembre 2023) Un lavoro di sviluppo incessante in due sedi diverse e in condizioni molto diverse:hato icon Red Bull e Alpine ae con Ferrari a. Balázs Szabó, redattore senior di F1Technical, racconta la doppia attività di. Dopo il Gran Premio d’Italia di domenica scorsa, il fornitore di pneumatici di Formula Unoè rimasto aper svolgere un lavoro di sviluppo dei pneumatici con Red Bull e Alpine sul circuito ad alta velocità di 5,7 km. Il lavoro ha riguardato i pneumatici slick senza copertura. Questi pneumatici avrebbero dovuto fare il loro debutto il prossimo anno e ...

Del resto, fare una ricognizionesu tutti gli appuntamenti meneghini dell'anno, non solo ... ma anche Prada che ha puntato sullo scalo di Porta Romana per la sua fondazione oin zona ......Questa manifestazione sportiva ha coinciso con la quarta tappa del Ferrari Challenge Trofeo... Nessuna discussione sui Ferrari Racing Days sarebbesenza menzionare il Programma XX . In ...Energica Eva Ribelle Tricolore RS, nel tempo che ci si impiega a nominarla in manieralei ... PneumaticiDiablo Rosso III nelle misure 120/70 e 180/55. Energica Eva Ribelle RS Tricolore,...

Pirelli completa gli ultimi test stagionali a Monza e Fiorano ... Periodico Daily

Il Ferrari Challenge ha dato il via alla sua ultima tappa nordamericana del 2023 a Road America sotto un cielo azzurro e piacevoli temperature estive.Il messaggio arriva dal cuore dell’Africa, ed è potentissimo. Le foto sono state scattate da Prince Gyasi in Ghana dove il giovane fotografo è nato ad Accra, 28 anni fa, primo artista di colore a scat ...