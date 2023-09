Pigiama Run con Lilt in 23 città

(Di martedì 12 settembre 2023)Run per aiutare i bambini malati di tumore,invita alla corsa-camminata in 23d’Italia Il 15 settembre sport e solidarietà si uniscono all’ora del tramonto. Tutti possono correre o camminare – rigorosamente in– e divertirsi! LaRun non si ferma più: la corsa dedicata ai più piccoli, malati di tumore, ogni anno diventa sempre più grande, grazie alla capillare rete disu tutto il territorio nazionale. Venerdì 15 settembre in 23 piazze di altrettantein tutta Italia torna la corsa della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. L’evento, alla sua quinta edizione, mette tutti incon l’obiettivo di mostrare in questo modo vicinanza a chi è costretto a indossarlo tutto il giorno, per le lunghe degenze ...

Tutti inper sostenere la cura dei piccoli degenti dell'ospedale Civile. Venerdì 15 settembre torna la, la corsa non competitiva che si svolge in 23 città italiane tra le quali Brescia per raccogliere fondi da destinare ai bambini malati di tumore. L'evento, organizzato dalla Lega per la ...San Salvo. Correre e camminare per i bambini malati di tumore. Questo è l'invito che il comune di San Salvo rivolge a tutti i cittadini a partecipare alper indossare ilile scendere in strada sabato 16 settembre. Il ritrovo è alle ore 18 su via Istonia, all'altezza della profumeria Durante, per proseguire su viale Duca ...Venerdì 15 settembre sarà presente allaorganizzata da Lilt, corsa benefica il cui ricavato andrà ad aiutare i bambini malati di tumore. Il giorno 16, presso la palestra Salesiani di ...Lanon si ferma più: la corsa dedicata ai più piccoli, malati di tumore, ogni anno diventa sempre più grande, grazieallacapillarerete di LILT su tutto il territorio nazionale. E quest'anno, ...

Pigiama Run, Lilt invita alla corsa per i bambini malati di tumore in 23 città italiane Sky Tg24

Torna la corsa in pigiama per aiutare i piccoli pazienti del Civile Giornale di Brescia

Venerdì 15 settembre appuntamento con la Pigiama Rum in piazza Vittoria: i fondi sosterranno un progetto per i bimbi malati di tumore ...San Salvo. Correre e camminare per i bambini malati di tumore. Questo è l'invito che il comune di San Salvo rivolge ...Una conferma e una novità: la capitana di Cuneo Granda Volley Noemi Signorile è ancora testimonial della Pigiama Run, la camminata e corsa benefica promossa dalla Lilt (Lega Italiana per la Lotta cont ...