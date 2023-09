Peugeot e-3008 - Tutti i numeri della Suv elettrica

(Di martedì 12 settembre 2023) I modelli più recenti, come la 308 e la 408, denotano una costante evoluzione del design, ma lafa un passo avanti decisivo. La vettura introduce infatti gruppi ottici ancora più taglienti e formecarrozzeria geometriche e dinamiche, risultanti in un Cx di 0,28. La mascherina, in particolare, integra il nuovo logo del Leone e propone elementi in tinta e motivi grafici che potrebbero non essere poi condivisi con le varianti endotermiche, mentre in coda sono previsti due elementi aerodinamici coordinati. La e-è cresciuta rispetto alla versione uscente, rimanendo comunque compatta rispetto alla concorrenza: 4,54 metri di lunghezza (+100 mm) e 2,73 metri di passo (+55 mm), 1,89 di larghezza (+50 mm) e 1,64 di altezza (+20 mm). Il bagagliaio ha una capienza di 520 litri, ...

cambia radicalmente. Per questa terza generazione del suv francese l'equipe di designer guidata da Matthias Hossann ha puntato su un linguaggio delle forme focalizzato sulla semplicità e ...e -(2023) 14 INTERNI Gli interni sono altrettanto innovativi rispetto alla carrozzeria e portano al debutto il Panoramic i - Cockpit, evoluzione dell'odierno i - Cockpit. Lo schermo ...Siamo saliti sulla nuova, in concessionaria a febbraio 2024. L'elettrica promette fino a 700 km di autonomia e ci sono due ibride turbo: 1.2 mild e 1.6 plug - in. STILE PERSONALE - La terza generazione della ...di Edoardo Baldi Pubblicato 12 settembre 2023: la nuova generazione Siamo saliti sulla nuova, in concessionaria a febbraio 2024. L'elettrica promette fino a 700 km di autonomia e ci sono due ibride turbo: 1.2 mild e 1.6 ...

Peugeot 3008: ancora più sofisticata, non solo nel look AlVolante

Peugeot 3008, debutta la terza generazione: è solo elettrica con autonomia fino a 700 km Il Sole 24 ORE

(Adnkronos) - Con 1,3 milioni di esemplari venduti negli ultimi 7 anni (di cui quasi 150 mila solo in Italia) è facile comprendere perché la 3008 sia un modello centrale non solo nella gamma di ...Siamo saliti sulla nuova Peugeot 3008, in concessionaria a febbraio 2024. L’elettrica promette fino a 700 km di autonomia e ci sono due ibride turbo: 1.2 mild e 1.6 plug-in.Peugeot ha svelato la nuova generazione della 3008 e, rispetto all'attuale modello, cambia tutto: dalla piattaforma alla carrozzeria ...