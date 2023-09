Peugeot e-3008 | la terza generazione del suv francese punta su design e elettroni – FOTO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 settembre 2023) Spazioso, ma compatto. Elettrico, ma non solo. Con il nuovoe-, la casa del Leone presenta il primo modello sviluppato sulla piattaforma STLA Medium del gruppo Stellantis nata per i veicoli a emissioni zero, ma adatta anche alle alimentazioni convenzionali. Il suv è cresciuto di una decina di centimetri in lunghezza (4,54 metri) e assicura un bagagliaio con la stessa capacità della macchina uscente, a partire da 520 litri per le versioni a trazione anteriore (da 470 per quella a a quattro ruote motrici) esclusi i 34 ricavati nei 17 vani portaoggetti distribuiti all’interno dell’abitacolo. Il costruttore ne celebra le doti di maneggevolezza: il diametro di sta di 10,6 metri, garantisce, è il migliore fra i rivali elettrici del segmento. La nuova architettura è nata per supportare ...