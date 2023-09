(Di martedì 12 settembre 2023) Ilè l’arcadia dell’avventura. Tutto può accadere in questo cardine geografico del Sudamerica: esplorerete dimensioni e suggestioni uniche, un’incredibile varietà di paesaggi, dalle alte vette andine, alla foresta pluviale amazzonica, passando per il deserto di Nazca, sino all’enigmatico altipiano. Inseguirete le tracce dei popoli precolombiani lungo entusiasmanti trails, incontrerete comunità di tessitori, abili artigiani dei villaggi sperduti della Valle Sacra. Vi troverete anche a degustare un ceviche di capesante in un blasonato ristorante di Lima, città che ha fatto della cucina una cosa seria, e vanta uno dei “firmamenti culinari” più importanti del mondo grazie alla creatività di chef stellati che giocano con sapori andini, contaminazioni spagnole, africane e persino asiatiche. Un viaggio inrivela l’inatteso, così le sue icone che ...

Perù, una continua scoperta Il Fatto Quotidiano