“Perché colpisce anche gli immuni” Covid | l’allarme di Pregliasco sui nuovi casi in aumento

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 12 settembre 2023)19, il virus bussa di nuovo alle porte. Nelle settimane scorse l’Istituto Superiore di Sanità ha notificato un rialzo della curva. Da quasi un anno ilè stato declassato ai livelli di un’influenza o quasi (non ha più il carattere pandemico) eppure il virologo dell’Università di Milano e direttore sanitario del Galeazzi Fabrizioinvita alla calma cercando di spiegare cosa sta succedendo: “Non c’è l’emergenza che abbiamo conosciuto. Dobbiamo però monitorare la situazione. I dati sono in crescita e sicuramente continueranno a farlo”. >“Ci dispiace, ma è così”. Pomeriggio Cinque, arrivata la bruttissima notizia ufficiale per Myrta Merlino. E per lei è la peggiore “Le oconi di incontro, come il rientro a scuola, il virus prenderà a circolare proprio come accade con l’influenza normale. ...