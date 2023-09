Pechino Express 2023 | oggi 12 settembre in onda seconda puntata su TV8

(Di martedì 12 settembre 2023) (Adnkronos) – Inmartedì 12su TV8 la secdi– La via delle Indie che si apre nella città di Kolhapur. Il cast è ancora al completo. sono 9 le coppie in gara, ma una verrà eliminata alla fine delle prove. Ma qui le coppie affrontano la prima sfida: preparare lo snack tradizionale mattutino per i lottatori di Kushti chiamato thandai. Preparato lo snack, i viaggiatori dovranno mettersi alla ricerca della mappa situata nell'arena dove i lottatori si allenano. Tutte le coppie riescono a trovare il prezioso oggetto e si rimettono subito in viaggio verso la città Govinda Koppa, dove affronteranno la prossima sfida. Prima di raggiungere la città, Enzo Miccio comunica ai viaggiatori che la notte si avvicina ...

Cast ancora al completo, arriva la prima eliminazione In onda oggi martedì 12 settembre su TV8 la seconda puntata di2023 - La via delle Indie che si apre nella città di Kolhapur. Il cast è ancora al completo. sono 9 le coppie in gara, ma una verrà eliminata alla fine delle prove. Ma qui le coppie ...- La lista ufficiale dei passeggeri non c'è. Ma basta osservare le fotografie pubblicate dai ... Tutti alla stazione pronti per salire a bordo dell'"Orient" della dinastia dei Kim. ...apre con "Taste the Best of Italy" , la super degustazione organizzata in collaborazione ...in time and discover the beautiful wines of Amarone della Valpolicella Docg and why they...6 Prima TV 21:30 -- La via delle Indie Ep. 2 23:45 - Italia's Got Talent - Best of Ep. 4 01:45 - Indovina chi 03:45 - Coppie che uccidono Ep. 3 04:45 - Lady Killer Ep. 21 05:30 - ...

Pechino Express 2024: chi saranno i prossimi concorrenti QUOTIDIANO NAZIONALE

Pechino Express, un’ex protagonista incinta del suo primo figlio: le foto Isa e Chia

In onda oggi martedì 12 settembre su TV8 la seconda puntata di Pechino Express 2023 - La via delle Indie che si apre nella città di Kolhapur: il cast è ancora al completo. sono 9 le coppie in gara ...Su TV8 il viaggio delle coppie in gara prosegue alla volta di Kolhapur, Badami e Hampi. Chi dovrà abbandonare il giocoSarà una serata ricca di sport, cinema e attualità quella di oggi, martedì 12 settembre. Dalla Rai a Mediaset, passando per La 7 e TV8, tutti i programmi di stasera in tv ...