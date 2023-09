Pd | Furfaro | ' solidarietà a Palazzotto | non sei solo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 12 settembre 2023) Roma, 12 set. (Adnkronos) - "Un gesto vile e inquietante. Numerose scritte offensive sono comparse in prossimità dell'abitazione e addirittura all'ingresso dell'asilo nido frequentato dal bimbo di Erasmo, componente della direzione nazionale del Partito democratico. Una scritta con infamanti di collusione. Un messaggio diretto e spaventoso perché colpisce, minacciando, quanto di più prezioso possa esistere nella vita di un padre. Possoimmaginare la tensione e la paura che sta attraversando. A Erasmo e alla sua famiglia va la mia vicinanza e la mia. Erasmo è una persona straordinaria, è uno di quelli che ci ha messo sempre faccia e corpo a difesa dei suoi ideali, per quel mondo più giusto e solidale che testardamente proviamo da anni a costruire. Non seiErasmo. Non siete soli. Siamo più ...