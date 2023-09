Pd | Furfaro ci crede | “Bisogna unire le forze per cose concrete”

Leggi su notizie

(Di martedì 12 settembre 2023) L’esponente del Partito Democratico, Marco, ha rilasciato una intervista ai microfoni del quotidiano “La Stampa” dove ha voluto fare il punto della situazione Non un momento assai facile quello che sta vivendo il Partito Democratico di Elly Schlein. Il gruppo guidato dall’italo-svizzera, proprio negli ultimi giorni, è stato protagonista di un episodio di cronaca politica che non è passato affatto inosservato. Ovvero quello dello “scippo” che ha portato la firma di Carlo Calenda. L’ex candidato sindaco della Capitale ha convinto a sposare il suo progetto ben 31 ex appartenenti ai dem. Scatenando le ire e le polemiche da parte dello stesso partito. Il Pd, però, non si dà per sconfitto e guarda avanti per la propria strada. L’esponente del Partito Democratico, Marco(Ansa Foto) Notizie.comSoprattutto con le parole di Marco ...