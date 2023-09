Pd | chiaro messaggio ai “traditori” | Boccia non le manda a dire

Leggi su notizie

(Di martedì 12 settembre 2023) Il senatore del Partito Democratico, Francesco, ha rilasciato una intervista ai microfoni del quotidiano “La Repubblica” dove ha volutore unai “” Ovviamente in quest’ultimo periodo sono stati al centro di molte discussioni per via di un episodio che non è passato affatto inosservato. Ovvero dello “scippo” compiuto dal partito di Carlo Calenda, ‘Azione‘, nei confronti del Partito Democratico. Ovvero il trasferimento di ben 31 dem nel gruppo fondato dall’ex candidato sindaco della Capitale. In merito a quanto successo anche Francescoha voluto esprimere un proprio pensiero. Il senatore del Partito Democratico, Francesco(Ansa Foto) Notizie.comIl senatore ne ha parlato alla “Repubblica” dove ha emanato la sua sentenza. ...