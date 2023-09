Pd | Bonaccini ha la soluzione | “Bisogna ascoltare ogni posizione”

Leggi su notizie

(Di martedì 12 settembre 2023) Il presidente del Partito Democratico, Stefano, ha rilasciato una intervista ai microfoni del ‘Corriere della Sera’ Un momento di vero caos quello che sta vivendo il Partito Democratico di Elly Schlein. Soprattutto in merito alla polemica di qualche giornio fa, quando il movimento è stato vittima di un vero e proprio “scippo” da parte dei (a questo punto) “rivali” di Azione. Il numero uno di quest’ultimo, Carlo Calenda, ha convinto ben 31 persone dei dem a sposare il suo progetto ed a “trasferirsi” da lui. Non solo: l’italosvizzera è stata criticata anche dal presidente del partito, Stefano. Il presidente del Partito Democratico, Stefano(Ansa Foto) Notizie.comL’attuale governatore dell’Emilia-Romagna, in più di una occasione, aveva ribadito che il Pd si stesse trasformando in un partito “radicale” e che ...