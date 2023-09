Paura in un bar | non vuole pagare e minaccia cameriera con taglierino

Leggi su notizie

(Di martedì 12 settembre 2023) Momenti di panico quelli che sono stati vissuti poche sere fa all’interno di un bar:per unache si è vista puntare contro unScena di ordinaria follia quella che si è verificata nella serata di ieri, sabato 9 settembre, in un bar della Capitale. Ci troviamo a Roma, a pochi passi dalla stazione ‘Termini‘, dove un uomo ha creato il panico all’interno del locale. Si tratta di un uomo di 27 anni, proveniente dalla Guinea e senza permesso di soggiorno. Il tutto è accaduto poco dopo le ore 19 all’angolo di via Cavour con piazza dei 500. Da quel momento in poi si sono vissuti attimi di violenza assurda. Polizia (Ansa Foto) Notizie.comSecondo quanto riportato da alcune fonti locali pare che l’uomo, in un primo momento ha preso una lattina di birra. L’ha bevuta e non voleva pagarla. Poi ne ha preso un’altra. Il ...