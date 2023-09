Passaparola | ricordate Ludmilla Radchenko? Ha dovuto dire addio alla tv per un motivo assurdo | Com’è costretta a campare oggi

Leggi su howtodofor

(Di martedì 12 settembre 2023)?La raggiante Letterina di origine russa ha abbandonato il mondo televisivo, ein un altro modo. L’abbiamo vista giovanissima e bellissima durante la trasmissione: stiamo parlando diRedchenko, una giovane ragazza russa, modella di professione, trasferitasi in Italia per tentare la fortuna. Classe ’78,nasce a Omsk nel freddo mese di novembre. Il suo nome all’anagrafe è Ljudmila Vladimirovna Rad?enko. Si diplomascuola di design di moda della sua città natale, e inizia la sua carriera di modella quando viene eletta Miss Fascino al concorso nazionale Miss Russia. Dopo delle brevi esperienze lavorative in Russia, si trasferisce in Italia, ...