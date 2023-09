Partiti | sondaggio Euromedia | Fdi 27 | 7% e Pd 19 | 3% | salgono M5s e Lega

(Di martedì 12 settembre 2023) Roma, 12 set. (Adnkronos) - Tornano i sondaggi di Porta a Porta. Nella rilevazione di oggi, 12 settembre,Research di Alessandra Ghisleri evidenzia, rispetto alle intenzioni di voto rispetto all'ultima puntata dello scorsa edizione (27/06/2023), un leggero calo di Fratelli d'Italia e del Partito democratico. In crescita, invece, il Movimento 5 stelle e soprattutto la, sostanzialmente stabili tutti gli altri. Fratelli d'Italia con il 27,7% (-1,5% rispetto al precedente) si conferma primo partito italiano. Al secondo posto, c'è sempre il Pd con il 19,3% (-0,9%). In terza posizione Movimento 5 stelle con il 16,9%, che sale dello 0,7%. La, mantenendo la quarta posizione, cresce del 2,2% e arriva al 10,6%. Poi Forza Italia stabile al 7,0%, Azione che sarebbe al 4,0% ...

Roma, 12 set. (Adnkronos) – Fdi si mantiene nettamente primo partito con il 28,5%. E’ quanto emerge da un sondaggio Swg sulle intenzioni di voto. Il partito di Giorgia Meloni stacca di quasi 10 punti ...Fratelli d’Italia non ha competitor, la maggioranza di centrodestra non ammette rivalità anche alla luce delle divisioni delle opposizioni. Alla vigilia delle sfide che attendono il governo nel prossi ...Il gradimento per il governo Meloni passa dal 50 al 35% in un anno. Lo dice un sondaggio Swg per La7. Per il sondaggio stato intervistato un campione di 800 soggetti maggiorenni residenti in Italia.