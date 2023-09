Parla Toni Nadal | ecco quando Rafa potrà tornare in campo

Leggi su sportnews.eu

(Di martedì 12 settembre 2023) Il 2023 è stato un anno orribile per maiorchino che ha di fatto giocato il suo ultimo match a gennaio: ora è al lavoro perinCon la conclusione dell’ultimo slam della stagione, lo Us Open vinto da Novak Djokovic in finale contro Daniil Medvedev, il 2023 del tennis si sta avviando ai Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.