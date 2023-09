Parenzo e l' audio fake che fa il giro del web | cosa dicono Meloni e Conte | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 12 settembre 2023) Bastano solo 5 minuti di L'aria che tira, su La7, al neo-conduttore Davidper partire con la frizione. "Sono già arrivati i primi complimenti", annuncia con enfasi il co-conduttore de La Zanzara su Radio 24 in coppia con Giuseppe Cruciani, chiamato da Urbano Cairo a sostituire un predecessore ingombrantissimo come Myrta Merlino (che ha traslocato a Mediaset, a Pomeriggio 5, al posto addirittura di Barbara D'Urso). La regia di La7 a questo punto manda in onda il contributodi Giuseppe, leader del Movimento 5 Stelle: "L'aria che tira diè un programma straordinario". Ohibò.non si ferma: "Questo è incredibile, ma anche Giorgia, il presidente del Consiglio. Sentite...". "Sono una donna, sono una madre, sono cristiana e sono in fissa con L'aria ...