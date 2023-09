PARCO VERDE Meloni | non ci fate paura | sarà l’anno dello Stato De Luca | blitz servono a poco | quando si è in guerra si è in guerra

(Di martedì 12 settembre 2023) Roma. “Risponderemo colpo su colpo: non ci. Lo dico alla criminalità organizzata che a Caivano pensa di intimidirci con le sue paranze“. La premier Giorgiatorna a parlare del, dopo la visita di due settimane fa e gli spari all’impazzata da parte della camorra. Questo, assicuraparlando all’assemblea di Fratelli d’Italia, “in cui si vedrà che loè tornato nelle zone franche“. Un impegno al quale il parroco Maurizio Patriciello rinnova l’apertura di credito: “Senon avesse avuto la certezza di mantenere le promesse non penso che ci avrebbe messo la faccia, per cui ci voglio credere. Ci sono volte in cui la tattica...

CAIVANO . Il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca questo pomeriggio si è recato da solo in visita aldi Caivano. A renderlo noto è lo stesso governatore con un video pubblicato sui social. "Venire da solo a prendere un caffè a Caivano ha un gusto fantastico", dice nel video De Luca. In ...'Parliamo, infatti, del polmonepiù caro agli aquilani, la pineta di San Giuliano "Madonna ... un'area individuata dal Prg vigente, è bene ricordarlo, comeUrbano Territoriale, ...Lo ha detto don Maurizio Patriciello , parroco deldi Caivano , al Consiglio comunale di Napoli per un incontro della commissione anticamorra della Campania, parlando della 'stesa' ...E il risultato che ne è venuto fuori, alla luce del dispiego di agenti e dei sequestri effettuati, ci dovrebbe far dire che ildi Caivano è una delle zone a più basso tasso criminale d'...

Lo dico alla criminalità organizzata che a Caivano pensa di intimidirci con le sue paranze". La premier Giorgia Meloni torna a parlare del Parco Verde, dopo la visita di due settimane fa e gli spari ...Napoli , 12 set. (askanews) – Il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca questo pomeriggio si è recato da solo in visita al Parco Verde di Caivano. A renderlo noto è lo stesso governatore ...