Palpa una giornalista in strada in diretta tv a Madrid | arrestato un romeno di 25 anni video

(Di martedì 12 settembre 2023) Sta facendo scalpore un’aggressione sessuale in Spagna. Un uomo è statodopo aver molestato sessualmente ladel canale televisivo spagnolo Cuatro, Isa Balado. La donna Stava raccontando ini dettagli di una recente rapina. Le immagini tv del programma ‘En boca de todos’ mostrano come il ragazzo venticinquenne fermandosi vicino alla Balado le tocchi il fondoschiena. Poi ha chiesto con fare disinvolto: “Di che canale siete”? Lanon si è scomposta e ha tentato di proseguire il servizio. Ma di fronte a quanto accaduto il conduttore da studio, Nacho Abad, ha voluto sospendere il collegamento per cercare di aiutare la collega mentre i collaboratori del canale hanno chiamato le forze dell’ordine. Lo racconta il Corriere della Sera. Spagna, 25enne ...

... Nacho Abad , ha immediatamente interrotto il collegamento chiedendo alla regia di inquadrare l'aggressore, apparentemente incapace di comprendere la gravità di quel gesto, forse scambiato per...Dopo il bacio del presidente federale adgiocatrice, un altro caso Dopo il presidente della federcalcio che bacia in boccagiocatrice, ecco il ct che tocca il seno dicollaboratrice. La Spagna, vincitrice dei Mondiali di calcio femminili, deve fare i conti con uno scandalo dopo l'altro. Nelle ultime ore sono state rilanciate le immagini che documentano l'...Nel primo, un uomo che sembra proprio essere Nedved balla con tre ragazze afesta eil seno adi loro. Nel secondo, invece, si vedefigura barcollare per strada, ripresa di ...... Nacho Abad , ha immediatamente interrotto il collegamento chiedendo alla regia di inquadrare l'aggressore, apparentemente incapace di comprendere la gravità di quel gesto, forse scambiato per...

Le ha palpato il sedere mentre era in diretta in collegamento con la tv spagnola Cuatro. E' accaduto a Madrid, dove una giovane reporter sta commentando una notizia, quando un uomo si avvicina ...