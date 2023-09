Pallavolo | test ok per Anzani | può tornare ad allenarsi con i compagni di club

(Di martedì 12 settembre 2023) Roma, 12 set. - (Adnkronos) - "Il centrale azzurro Simonequesta mattina ha effettuato unsotto sforzo al Centro di Medicina dello Sport dell'Acqua Acetosa di Roma. Gli accertamenti hanno dato esito positivo per l'idoneità alla pratica sportiva agonistica. In settimana l'atleta si unirà ai suoidiper riprendere il lavoro in palestra". Così la Federvolley in una nota.

... grazie alla Nuova LegaSanremo. Come tradizione, i primi weekend autunnali ospitano i ... Il format della 39ª edizione è quello ormai consolidato da diversi anni: unmatch internazionale ...Ad aggiudicarsi ilmatch d'esordio è la Nuvolí AltaFratte Padova con il punteggio di 3 - 1 (25 ... martedì 12 settembre, nel secondo allenamento congiunto in casa dellaC. B. L. Costa ...Calcio, basket,, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo. Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione ...... il terzocongiunto si terrà sabato 16 settembre, ore 16.30 squadre in campo, contro il Galaxy Inzani.San Giorgio - Promoball Maclodio 2 - 2 (26 - 28, 25 - 18, 19 - 25, 25 - 11) ...

Tucani, il primo test passa da Reggio Emilia Lega Pallavolo Serie A

UYBA AL LAVORO IN VISTA DEL TEST CON NOVARA – Lega ... Lega Pallavolo Serie A Femminile

Il centrale azzurro Simone Anzani questa mattina ha effettuato un test sotto sforzo al Centro di Medicina dello Sport dell'Acqua Acetosa di Roma. Gli accertamenti hanno dato esito positivo per l'idone ...Prima uscita per la squadra biancorossa, che aggrega al gruppo anche i giovani Zlatanov, Alessi, Emiliani, Ihokhai, Artioli, Zanellotti e Rocca ...grazie alla Nuova Lega Pallavolo Sanremo. Come tradizione, i primi weekend autunnali ospitano i vari appuntamenti della Sanremo Cup Memorial Dado Tessitore. Il format della 39a edizione è quello ormai ...