Pallavolo | Europei | Italia-Olanda 3-2 e azzurri in semifinale

(Di martedì 12 settembre 2023) Bari, 12 set. (Adnkronos) - L'del volley maschile supera 3-2 (19-25, 25-17, 25-16, 23-25, 15-12) l'e si qualifica per ladegliche si giocherà a Roma contro la Francia. Una gara durissima con gliche dopo aver perso il primo set, si sono imposti nel secondo e il terzo ma nel finale del quarto sono stati portati dagli Oranje al tie-break finale dove l'con testa e cuore, e spinta dal pubblico di Bari, ha avuto la meglio per 15-12.

