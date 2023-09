Pallanuoto | Europei 2024 | Setterosa con la Spagna | Settebello con l’Ungheria Italia alla ricerca dei pass olimpici

(Di martedì 12 settembre 2023) Sono stati sorteggiati i gironi deglidi, che metteranno in palio unolimpico sia nel torneo maschile che in quello femminile: da mercoledì 3 a martedì 16 gennaio, il Netanya Wingate Institute, in Israele, assegnerà i titoli continentali. Inoltre per ciascuno dei due tornei la squadra meglio classificata non ancora qualificata alle Olimpiadi conquisterà anche il biglietto per Parigi: sono già qualificate Ungheria e Grecia tra gli uomini e Paesi Bassi etra le donne, oltreFrancia, in qualità di Paese ospitante. Nuova formula, uguale per i due tornei, con due divisioni e 16 squadre partecipanti: le prime due di ciascuno dei gironi della Prima Divisione andranno ai quarti di finale, mentre terze e quarte ...

2024: nuova formula ., in palio un posto per Parigi 2024 .2024, i gironi .2024: nuova formula. Per il torneo continentale che si ...... GiochiCracovia (Si qualifica il migliore atleta per genere nel K1 e nel C1. Le quote ...di fondo Mondiali Fukuoka (i migliori 3 le migliori 3 della 10km maschile e femminile) 14 -...

Si sono svolti i sorteggi dei gironi di qualificazione dell'Euro Cup maschile e della Challenger Cup maschile e femminile di pallanuoto per la stagione 2023-2024: ben 4 italiane sono presenti nella se ...Settebello e Setterosa a caccia di un posto all'Olimpiade di Parigi: effettuato il sorteggio degli Europei di pallanuoto 2024 a Netanya, in Israele.Cambia la formula: per la prima volta i tornei si giocheranno con due divisioni e 16 squadre parteciperanno al torneo femminile. Sulla base dei risultati ottenuti ai campionati europei di Spalato - e ...