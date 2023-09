Pallanuoto | Europei 2024 | i gironi di Settebello e Setterosa

(Di martedì 12 settembre 2023) Glidisono sempre più vicini e per ile il, si tratterà di un appuntamento fondamentale. Il titolo continentale infatti mette in palio anche il pass per Parigi. Il via sarà dato mercoledì 3 gennaio in Israele, con un secondo evento programmato per il 16 gennaio. La miglior classificata tra quelle ancora non qualificate ai Giochi, staccherà il pass per la capitale francese. Nella categoria maschile sono già qualificate Ungheria e Grecia, mentre nella categoria femminile hanno già accesso sicuro Olanda e Spagna, oltre alle due nazionali francesi. Per la prima volta glipresenteranno due divisioni, con 16 squadre impegnate nel femminile. Le prime due classificate deidella prima divisioni ...

2024: nuova formula ., in palio un posto per Parigi 2024 .2024, i gironi .2024: nuova formula. Per il torneo continentale che si ...... GiochiCracovia (Si qualifica il migliore atleta per genere nel K1 e nel C1. Le quote ...di fondo Mondiali Fukuoka (i migliori 3 le migliori 3 della 10km maschile e femminile) 14 -...

Si sono svolti i sorteggi dei gironi di qualificazione dell'Euro Cup maschile e della Challenger Cup maschile e femminile di pallanuoto per la stagione 2023-2024: ben 4 italiane sono presenti nella se ...Settebello e Setterosa a caccia di un posto all'Olimpiade di Parigi: effettuato il sorteggio degli Europei di pallanuoto 2024 a Netanya, in Israele.Cambia la formula: per la prima volta i tornei si giocheranno con due divisioni e 16 squadre parteciperanno al torneo femminile. Sulla base dei risultati ottenuti ai campionati europei di Spalato - e ...