Palermo | Valente | “Dalla nostra abbiamo quel tipo di mentalità vincente…”

MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Ildi Eugenio Corini è tornato ieri in campo per prepararsi in vista del match contro l'Ascoli ... invece, Nicolache ha smaltito ...poi ha parlato del proprio rapporto con la città, essendo ada diversi anni. 'Sto meglio adesso - ha detto- ho avuto un sovraccarico muscolare ma la sosta ci ha consentito di ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Nicolaparla ai tifosi rosanero. L'esterno è stato il protagonista di un'intervista rilasciata dal sito ufficiale del...NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Parla Nicola. Il calciatore rosanero (presente da più tempo di tutti in rosa) ha rilasciato un'intervista per il sito ufficiale del,...

Palermo, Insigne e Buttaro ancora ai box. Recupera Valente Stadionews.it

L’attaccante del Palermo, Nicola Valente, ha rilasciato una lunga intervista ai canali ufficiali della società rosanero. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni. La forza del gruppo “Sono ...Precedenti Ascoli-Palermo, vittorie per 2-1 dei siciliani nelle ultime due sfide nel Piceno - picenotime.it - IT ...Insigne e Buttaro ai box, Valente ok: il Palermo di Corini prepara la trasferta di Ascoli dopo le due vittorie consecutive con Reggiana e Feralpisalò ...