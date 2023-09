Palermo | la consigliera schiaffeggiata da due donne entrate contromano in Ztl – Il video

(Di martedì 12 settembre 2023) Lacomunale del gruppo Oso Giulia Argiroffi è stata aggredita da dueche hanno cercato di aggirare le telecamere della Ztl in pieno centro storico a. Argiroffi ha realizzato undell’aggressione. Le due signore sonoin autobloccando il traffico a corso Vittorio Emanuele, mentre lastava uscendo da scuola. Allora lei decide di firmare la violazione. Quando le duese ne accorgono cominciano a insultarla. Poi, come mostrano le immagini, iniziano a colpire i vetri dell’automobile. E cercando di alzare la sicura per aprire lo sportello. A quanto riferisce l’esponente di “Oso”, Argiroffi riceve anche uno schiaffo. «Io non ho indietreggiato – scrive sui social – e le signore si sono molto ...

Lacomunale del gruppo Oso Giulia Argiroffi è stata aggredita da due donne che hanno cercato di aggirare le telecamere della Ztl in pieno centro storico a. Lastava uscendo da scuola nei pressi di corso Vittorio Emanuele quando, secondo quanto da lei ricostruito, le due signore stavano entrando in auto in contromano, bloccando il ...Daè tutto". Secondo la"le telecamere controllano gli ingressi della Ztl. Così per non pagare, basta entrare in controsenso. Ma accelerando, perché se si incontra un auto nel ...... Francesco Corsaro, presidente ERSU Enna; Ernesto Bruno, direttore ERSU; Santi Trovato, ... nomina della/del/e fiducia; monitoraggio sulle situazioni di violenza/molestie; numero ...

Palermo, la consigliera schiaffeggiata da due donne entrate ... Open

La consigliera comunale del gruppo Oso Giulia Argiroffi è stata aggredita da due donne che hanno cercato di aggirare le telecamere della Ztl in pieno centro storico a Palermo. La consigliera stava ...E' accaduto a Giulia Argiroffi, del gruppo Oso, che ha ripreso la scena e l'ha postata su Facebook: "Le signore si sono molto infastidite e alla fine mi è arrivato uno schiaffo in faccia" ...