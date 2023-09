Palermo | il terzo portiere arriva dalla Premier League

(Di martedì 12 settembre 2023) I rosanero completano la rosa pescando ildal mercato degli svincolati: ecco Adnan Kanuric, austriaco classe 2000 ex Nottingham Forest

Kanuric sarà il terzo portiere del Palermo di Eugenio Corini insieme con Mirko Pigliacelli e Sebastiano Desplanches. In prima squadra con loro si allenerà anche il portiere Manfredi Nespola che poi

Kanuric sarà il terzo portiere del Palermo di Eugenio Corini insieme con Mirko Pigliacelli e Sebastiano Desplanches. In prima squadra con loro si allenerà anche il portiere Manfredi Nespola che poi il ...Il Palermo ha messo sotto contratto il portiere Adnan Kanuric, austriaco di passaporto bosniaco classe 2000. Il giocatore era svincolato dopo avere rescisso ...Il Palermo non dimentica Nespola dopo aver acquistato Kanuric. Pronto un quinquennale per il portiere classe 2005.