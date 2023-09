Palermo | consigliera filma due donne che violano la ztl e viene aggredita in centro – Video

(Di martedì 12 settembre 2023)da due. È successo allacomunale di, Giulia Argiroffi, che stava uscendo da una scuola di corso Vittorio Emanuele, quando ha visto, in contromano, duea bordo di un auto, dirette in, che in questo modo aggiravano le telecamere della zona a traffico limitato. Argiroffi ha raccontato di non aver ceduto il passo alla macchina che arrivava in senso opposto, e ha iniziato a riprendere la scena col cellulare. Come si vede nel, ladel gruppo Oso è stata. Stando al suo racconto, anche con schiaffi. L'articolo proda Il Fatto Quotidiano.

La consigliera comunale del gruppo Oso Giulia Argiroffi è stata aggredita da due donne che hanno cercato di aggirare le telecamere della Ztl in pieno centro storico a Palermo. La consigliera stava uscendo da scuola nei pressi di corso Vittorio Emanuele. La vittima è Giulia Argiroffi. Le donne che l'hanno aggredita stavano entrando nella zona in contromano e bloccando il traffico. Quando hanno capito che erano state filmate hanno reagito con violenza.